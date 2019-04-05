В Саудовской Аравии задержаны несколько блогеров, поддерживавших права женщин

В то же время другая саудовская правозащитная группа — "Prisoners of Conscience" ("Узники совести") — сообщает о десяти задержанных.

По данным ALQST, двое из них имеют, кроме саудовского, также американское гражданство. Речь идет об активисте и враче Бадере аль-Ибрагиме и сыне известной активистки Азизы аль-Юсеф — Салахе аль-Хайдаре.

"Власти Саудовской Аравии хотят заставить замолчать каждого, кто посмеет высказать свое мнение"

Задержания активистов и блогеров начались в четверг, 4 апреля, сообщает агентство AFP. Накануне состоялось очередное судебное слушание по делу задержанных в прошлом году активисток, выступающих в защиту прав женщин.

"Власти в Саудовской Аравии одержимы желанием заставить замолчать любого, кто посмеет в личной беседе или публично высказать свое мнение", — заявила директор правозащитной организации "Amnesty International" по Ближнему Востоку Сама Хадид.

Дело правозащитниц, задержанных в 2018 году

Одиннадцать активисток, выступающих за права женщин, были задержаны в 2018 году после того, как они, кроме прочего, высказались за право женщин водить машину.

Спустя месяц после их задержания распространяющийся на женщин запрет на вождение автомобиля в Саудовской Аравии был отменен.

В суде правозащитниц обвиняют в том, что они поддерживали "подозрительные контакты" с иностранцами и пытались навредить "безопасности и стабильности" королевства. Три активистки были в конце марта отпущены на свободу, сообщает "Amnesty International".