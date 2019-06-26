26.06.2019, 11:32

В Саратове предотвратили теракт

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РИА "Новости"
EST
FSB
FSBFoto: TASS

В Саратове ФСБ предотвратила теракт в людном месте, который планировал совершить член "Исламского государства", сообщает Центр общественных связей службы безопасности.

По информации ведомства, гражданин России приобрел средства поражения и компоненты для изготовления самодельных бомб и организовал у себя в гараже лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. На месте происшествия правоохранители также обнаружили огнестрельное оружие и боеприпасы.

Отмечается, что мужчина присягнул главарям террористических структур и действовал по их указанию.

При задержании злоумышленник оказал сопротивление, его нейтрализовали. Силовики и гражданское население не пострадали, уточняется в сообщении.
Возбуждено уголовное дело.

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