В Санкт-Петербурге согласовали марш памяти Бориса Немцова

Ранее власти отказывали в проведении мероприятия в центре города, пишет "Медуза".

"Решением оргкомитета принято ограничение — не более трех флагов от каждой политической силы. На флаги с государственной символикой Российской Федерации и Санкт-Петербурга ограничений нет", 0 указано на странице мероприятия.

В Москве марш памяти Немцова также согласован — он пройдет 24 февраля в 14:00 от Страстного бульвара по Бульварному кольцу до проспекта Академика Сахарова.

Политик Борис Немцов был застрелен вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. За убийство были осуждены пятеро выходцев из Чечни. Никто из них в суде не признал вины. Заказчик преступления установлен не был.