В Сан-Франциско бездомных изолировали в отеле и обеспечили их наркотиками и алкоголем

Власти Сан-Франциско решили разместить в различные отели города около 270 человек без постоянного места жительства. Отмечается, что все они получили положительные результаты теста на коронавирус COVID-19.

По словам представителя городского департамента здравоохранения Дженны Лейн, для того, чтобы бездомные не сбежали, кроме мест в отелях и питания, 43 из них предоставили алкоголь, марихуану и табак. Такое решение было принято в связи с тем, что эти люди зависимы от вредных привычек, которые могут вынудить их нарушить карантин.

Также сообщается, что средства для этого выделили из городского бюджета без использования денег налогоплательщиков.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!