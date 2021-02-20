В России зарегистрировали третью вакцину от коронавируса — ”КовиВак”
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова.
"Сегодня фиксируем, что зарегистрирована третья вакцина "КовиВак", ее разработал центр имени Чумакова. Уже в середине марта первые 120 тысяч доз будут запущены в гражданский оборот", — сказал Мишустин в ходе совещания по вопросу об обращении вакцин.
Он подчеркнул, что Россия является единственной страной в мире, где есть целых три вакцины для профилактики коронавируса.
Между тем министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил журналистам в субботу, что препарат доказал свою безопасность и эффективность в ходе клинических исследований на добровольцах. По его словам, широкомасштабные исследования вакцины продолжатся на пострегистрационном этапе.
"Таким образом в нашем арсенале имеются три вакцины, которые благодаря своим характеристикам позволят нам эффективно контролировать инфекцию, обеспечивая надежную защиту наших граждан", — подчеркнул министр.
Как сообщалось, после получения регистрации запланирована третья фаза клинических испытаний на 3 тысячах добровольцах, параллельно вакцина будет поступать в гражданский оборот. Ранее замдиректора центра по проектной деятельности и инновациям Константин Чернов сообщил, что в марте, как предполагается, в гражданский оборот должно поступить 100 тысяч доз вакцины "КовиВак".
Вакцина-кандидат центра им. Чумакова в отличие от большинства созданных в мире препаратов является цельновирионной вакциной, то есть содержит в себе цельный, но убитый вирус Sars-Cov-2, а не его части. Аналогичная вакцина разработана в КНР.
18 января по поручению президента РФ началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра им. Гамалеи — "Спутник V". По данным замдиректора центра Дениса Логунова, на 10 февраля в России привиты 1,7 млн человек двумя компонентами вакцины, одну дозу получили 2,2 млн человек,
Также в РФ зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора, но ее масштабное производство предполагается запустить только с февраля. По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, до марта текущего года россиян будут прививать преимущественно "Спутником V", начиная с марта — "Спутником" и "ЭпиВакКороной", с конца марта к ним добавится "КовиВак".
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