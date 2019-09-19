В России задержали якутского шамана, который отправился в Москву ”изгонять Путина”

Полиция Бурятии подтвердила задержание Александра Габышева. По данным МВД, он находится в розыске за совершение преступления в Якутии (какого, не уточняется). Габышева планируют отправить в Якутск ближайшим авиарейсом, пишет Медуза.

Неназванный спутник шамана рассказал Znak.com, что Габышева задержали, когда он остановился для ночевки в районе федеральной трассы, по которой идет в Москву.

”Приехали два автобуса с полицией, скрутили и загрузили вместе с тележкой и увезли в сторону Улан-Удэ”, — сказал собеседник Znak.com. По его словам, против Габышева могут возбудить уголовное дело об организации экстремистского сообщества.

Как пишет ”Тайга.Инфо” со ссылкой на очевидцев, задержавшие Габышева люди не представились; они были вооружены автоматами и дубинками. ”Новая Бурятия” сообщает, что шамана могли задержать сотрудники силовых структур из Читинской области за организацию несанкционированного митинга в Чите в июле 2019 года.

Александр Габышев — житель Якутска, который называл себя ”шаманом-воином”. В марте 2019 года он устроил пеший поход в Москву, чтобы провести ”обряд изгнания Путина”. По пути к Габышеву присоединяются сторонники. Он планирует дойти до столицы в 2021 году.

В конце августа на границе с Бурятией Габышеву пытались преградить путь шаманы из общества ”Тэнгэри”. Кроме того, полиция республики изъяла у его группы два автомобиля и арестовала водителя.