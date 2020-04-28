В России за сутки выявлены еще 6411 носителей COVID-19

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 6411 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2609 (40,7%) случаев", — говорится в сообщении штаба во вторник.

Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, добавили в штабе. По этому показателю Россия обошла Иран, где, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, насчитывается 91 472 подтвержденных диагноза. Накануне, как сообщалось, по общему числу случаев Россия обогнала Китай (сейчас — 83 918 диагнозов).

Новые случаи в регионах



3075 случаев зарегистрированы за сутки в Москве. Таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 48 426, следует из данных штаба.

Еще 523 новых случая инфекции подтверждено за сутки в Московской области, 198 — в Санкт-Петербурге, 153 — в Дагестане, 148 — в Северной Осетии, 101 — в Рязанской области, 89 — в Нижегородской области, 85 — в Свердловской области, 79 — во Владимирской области, 70 — в Тульской области.

По 67 новых диагнозов в Калужской и Мурманской областях, по 65 новых пациентов в Татарстане, Оренбургской и Курской областях, 64 — в Ростовской области, 62 — в Воронежской области, 61 — в Башкирии, 60 — в Новосибирской области, 53 — в Орловской области, 51 — в Краснодарском крае, 48 — в Челябинской области, по 47 новых случаев в Ярославской области и Красноярском крае, по 45 новых случаев в Смоленской области, Приморском крае, 43 — в Ингушетии, 41 — в Ханты-Мансийском АО. По 39 новых диагнозов установлено в Чувашии, Пензенской и Калининградской областях. По 38 новых случаев в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Ленинградской области, 37 — в Ставропольском крае, 35 — в Кировской области, 33 — в Тамбовской области. По 32 новых диагноза в Мордовии и Саратовской области.

30 инфицированных зарегистрировано за сутки в Белгородской области, 29 — в Ульяновской области, 28 — в Хабаровском крае, по 26 новых диагнозов в Брянской и Липецкой областях, 25 — в Волгоградской области, по 22 диагноза в Хакасии и Костромской области, по 18 — в Ненецком автономном округе, Чечне и Бурятии, 17 — в Пермском крае. По 14 новых случаев в Ивановской области и Алтайском крае, 13 — в Карачаево-Черкессии.