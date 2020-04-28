В России за сутки выявлены еще 6411 носителей COVID-19

Свыше 6,4 тысяч новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 зарегистрировано в России за минувшие сутки, общее число зарегистрированных диагнозов в стране достигло отметки в 93,5 тысяч, сообщает оперативный штаб.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 6411 в 83 регионах, в том числе выявлено активно как контактные и без клинических проявлений 2609 (40,7%) случаев", — говорится в сообщении штаба во вторник.
Всего в России зарегистрировано 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах РФ, добавили в штабе. По этому показателю Россия обошла Иран, где, по последним данным Университета Джонса Хопкинса, насчитывается 91 472 подтвержденных диагноза. Накануне, как сообщалось, по общему числу случаев Россия обогнала Китай (сейчас — 83 918 диагнозов).
Новые случаи в регионах
3075 случаев зарегистрированы за сутки в Москве. Таким образом, общее число диагнозов в столице выросло до 48 426, следует из данных штаба.
Еще 523 новых случая инфекции подтверждено за сутки в Московской области, 198 — в Санкт-Петербурге, 153 — в Дагестане, 148 — в Северной Осетии, 101 — в Рязанской области, 89 — в Нижегородской области, 85 — в Свердловской области, 79 — во Владимирской области, 70 — в Тульской области.
По 67 новых диагнозов в Калужской и Мурманской областях, по 65 новых пациентов в Татарстане, Оренбургской и Курской областях, 64 — в Ростовской области, 62 — в Воронежской области, 61 — в Башкирии, 60 — в Новосибирской области, 53 — в Орловской области, 51 — в Краснодарском крае, 48 — в Челябинской области, по 47 новых случаев в Ярославской области и Красноярском крае, по 45 новых случаев в Смоленской области, Приморском крае, 43 — в Ингушетии, 41 — в Ханты-Мансийском АО. По 39 новых диагнозов установлено в Чувашии, Пензенской и Калининградской областях. По 38 новых случаев в Кабардино-Балкарии, Марий Эл, Ленинградской области, 37 — в Ставропольском крае, 35 — в Кировской области, 33 — в Тамбовской области. По 32 новых диагноза в Мордовии и Саратовской области.
30 инфицированных зарегистрировано за сутки в Белгородской области, 29 — в Ульяновской области, 28 — в Хабаровском крае, по 26 новых диагнозов в Брянской и Липецкой областях, 25 — в Волгоградской области, по 22 диагноза в Хакасии и Костромской области, по 18 — в Ненецком автономном округе, Чечне и Бурятии, 17 — в Пермском крае. По 14 новых случаев в Ивановской области и Алтайском крае, 13 — в Карачаево-Черкессии.
По 12 новых случаев в Ямало-Ненецком АО и Еврейской АО, 11 — в Омской области, 10 — в Новгородской области. По 9 новых диагнозов в Калмыкии и Тверской области, по 8 — в Адыгее, Иркутской, Астраханской, Самарской областях и Камчатском крае. По 7 новых случаев в Коми, Якутии и Забайкальском крае. По 6 новых пациентов в Карелии, Архангельской области.
По пять инфицированных в Удмуртии, Тюменской, Томской, Вологодской областях. По четыре новых диагноза в Псковской и Кемеровской областях, три — в Севастополе, два — в Курганской области. Наконец, по одному пациенту в Тыве, Крыму, Сахалинской, Амурской и Магаданской областях.
Летальные исходы
За сутки подтверждено 72 летальных случая, ассоциированных с новым коронавирусом, из них 44 — в Москве. За весь период от COVID-19 в России умерли 867 человек. В штабе отмечают, что показатель общего числа умерших по регионам был уточнен. В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой журналистам пояснили, что уточнено на одну единицу общее число умерших по РФ за все время накануне: вместо 794 летальных исходов по стране верный показатель в данных на 27 апреля — 795.
Еще пять человек умерли за минувшие сутки в Хакасии, четыре — в Калужской области, по три человека — в Московской, Самарской области, по два — в Магаданской, Липецкой областях, Красноярском крае, по одному — в Ингушетии, Чечне, Удмуртии, Кемеровской, Пензенской, Белгородской, Смоленской областях.
Выписанные пациенты
За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 1110 человек, из них 606 — в Москве. За весь период выписано по выздоровлению 8456 человек.
Еще 56 человек за сутки выписано в Чечне, 55 — в Санкт-Петербурге, 49 — в Ростовской области, 35 — в Марий Эл, 28 — в Дагестане, по 25 — в Московской и Ленинградской областях, 24 — в Оренбургской области, 18 — в Татарстане, 15 — в Мурманской области, 14 — в Новосибирской области, по 11 в Астраханской и Тверской областях, по восемь — в Башкирии, Тыве, Иркутской, Вологодской областях, по семь — в Ингушетии, Архангельской, Калининградской, Волгоградской областях, Краснодарском крае, по шесть — в Орловской области, Пермском крае, по пять — в Калмыкии, Амурской, Ульяновской областях, Алтайском, Красноярском краях, по четыре — в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Калужской, Новгородской областях, три — в Хабаровском крае, по два — в Хакасии, Карачаево-Черкессии, Тамбовской области, Якутии, по одному — в Бурятии, Псковской, Магаданской, Омской, Костромской, Самарской областях, Камчатском крае.
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