В России вырос уровень бедности

Уровень бедности в РФ в I квартале 2019 года вырос до 14,3% против 13,9% в I квартале 2018 года.

Росстат начал рассчитывать уровень бедности в новой методологии подсчета реальных доходов населения (внедрена в апреле 2019 года), поэтому были пересмотрены оценки бедности за 2018 год.

В целом уровень бедности в 2018 году, по новой оценке, составил 12,6% против 12,9% по предыдущим расчетам (число бедных в 2018 году снизилось до 18,4 млн человек с 18,9 млн человек по предыдущей оценке).

В настоящее время Росстат уточняет показатели, при расчете которых используется обновленная методология оценки денежных доходов населения. "В I квартале 2018 года доля малоимущего населения при уточненном расчете снизилась с 14,2% до 13,9%. Во II, III и IV кварталах 2018 года с 12,8%, 12,9% и 10% до 12,5%, 12,5% и 9,9%, соответственно. До конца августа предполагается представить уточненные данные до 2014 года", — говорится в сообщении Росстата.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер — максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Росстат о причине роста бедности





Росстат в своем сообщении отмечает, что прирост уровня бедности в I квартале 2019 года по сравнению с I кварталом 2018 года "полностью объясняется опережающим ростом показателя прожиточного минимума по сравнению с индексом потребительских цен".

"В частности величина прожиточного минимума увеличилась на 7,2% (с 10 тыс. 38 руб. в первом квартале 2018 г. до 10 тыс. 753 руб. в первом квартале 2019 г.), а индекс потребительских цен — на 5,2%", — отмечают в Росстате.