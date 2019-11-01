В России вступил в силу закон о "суверенном Рунете"

Однако на сетях операторов пока не установлено оборудование, предназначенное для централизованного управления трафиком и его фильтрации (Deep Packet Inspection; DPI). Пока оно проходит тестирование. Лабораторные испытания различных систем фильтрации трафика начались еще в августе 2018 года на сети "Ростелекома". По результатам этих тестов одним из лучших было признано оборудование от компании "РДП.РУ", которое в дальнейшем Роскомнадзор предложил протестировать МТС, "МегаФону" и "ВымпелКому" (бренд "Билайн").

В конце сентября глава Роскомнадзора Александр Жаров впервые официально подтвердил факт тестирования оборудования для фильтрации трафика в рамках закона "о сувереном Рунете". Источники РБК сообщали, что оборудование от компании "РДП.РУ" установлено на сетях крупнейших операторов Уральского федерального округа: "Ростелекома", МТС, "МегаФона", "ВымпелКома", "ЭР-Телеком Холдинга" и "Екатеринбург-2000" (бренд "Мотив").

Причем собеседники РБК говорили, что завершить тестирование планируется к концу года, после чего будет принято решение о развертывании системы в других регионах. "После сдачи пилота будут оценивать, насколько "токсичным" он был для пользователей, то есть влиял ли на сервис, а также было ли заблокировано все из реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора и не заблокировали ли что-то лишнее", — утверждал один из участников пилота на Урале.