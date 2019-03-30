В России вступил силу закон об оскорблении власти и фейковых новостях. Что это значит для интернет-пользователей?

Поправка о ”фейковых новостях” касается и СМИ, и пользователей интернета. Она предполагает разные штрафы за размещение ”недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений”, которые угрожают безопасности и жизни людей и функционированию инфраструктуры. Это значит, что запрещается неправда, выдаваемая за правду и при этом общественно важная. Обоснование этой поправки — трагедия в торговом центре ”Зимняя вишня” в Кемерово, после которой в интернете было множество материалов, которые преувеличивали количество жертв.

Теперь за подобные действия пользователям грозит штраф, в случае повторного нарушения закона — арест на 15 суток, если высказывание не оказывается уголовно наказуемым. Последний пункт выглядит загадочно, так как в конце 2018 года 282 статью вывели из числа уголовных, сложно предположить, какая статья может оказаться уголовно наказуемой в данном случае.

Законопроекты предложены депутатами Дмитрием Вяткиным, Людмилой Боковой и Андреем Клишасом. И Бокова и Клишас до этого уже не раз предлагали поправки, направленные на ограничения в сфере интернета: инфраструктуры или контента. Но редко какие законопроекты проходили так быстро и легко. И при этом вызывали бы столько возмущения.

Действительно, вопросов немало: и для простых пользователей, и для СМИ, и для владельцев любого ресурса. Часть из них выглядит вполне решаемыми, но люди закономерно переживают, что может начаться волюнтаризм в правоприменении.

Как блокируют?



Исполнительный орган по обоим постановлениям — Роскомнадзор. Инициировать блокировки, однако, будет Генеральная прокуратура. Механизм, с помощью которого генпрокурор узнает о том, что в интернете оскорбили правительство, до конца неясен. В случае социальных сетей кнопка ”пожаловаться” уже давно работает.

Появится ли кнопка ”написать прокурору” — пока неизвестно, к моменту написания статьи ни в одной социальной сети я не смогла ее найти.

Главное, решительно непонятно, что будет с зарубежными ресурсами, которые тоже могут попасть под руку блюстителям нравственности. Письмо от Роскомнадзора будет на русском и английском языке, но как показывает пример с ”Твиттером” и ”Гуглом”, большие корпорации иногда игнорируют российские исполнительные органы. Есть и обратные примеры: с Google, Buzzfeed, GitHub и Vimeo. Но пока непонятно, как именно определяется, как реагируют и зарубежные ресурсы, и российские исполнительные органы. LinkedIn, например, довольно быстро заблокировали, а с ”Твиттером” и ”Фейсбуком” сложные отношения продолжаются не первый год.

Формулировки в новых поправках расплывчатые, и Совет при президенте закономерно критиковал их в частности, за смешение понятий ”недостоверная информация” и ”информация, не соответствующая действительности”.

Проекты возвращали на доработку, но яснее не стало: что может скрываться за ”неприличной формой, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность” — сказать сложно. С так называемыми ”фейками” все еще сложнее. Попробуйте найти информацию о том, почему за большинством крупных политических событий ХХ века стоят инопланетяне. Вас ждет множество интересных открытий: видеороликов, пабликов в ВК, сайтов и материалов СМИ. Является ли эта информация вредной? Вопрос спорный, но если мы вдруг предположим, что является, то придется заблокировать половину интернета. Не говоря уже о рекламе, предлагающей избавиться от лишнего веса дедовским методом, нужно всего лишь… (кто знает, некоторые образцы такой рекламы могут еще и нравственность оскорбить).

Скорее всего, формулировки станут яснее после первых процессов, а вот сам механизм как будто нарочно остается зыбким. Пока представляется, что основная ответственность будет на Роскомнадзоре и органах, которые могут быть наделены дополнительными полномочиями, например, Росмолодежь. При этом у таких органов часто нет ни комиссии, ни экспертного совета, который бы занимался чем-то вроде цензуры. Вся работа ведется анонимными людьми, которые сами никогда не несут ответственность за то, что находят.

Три зыбких определения



В поправках есть три элемента, которые недостаточно отрефлексированы в публичном поле, а уже становятся частью законов. Это публичность в интернете, использование социальных сетей как инструмента доносов и общественно-значимые ”фейковые новости”. В случае с ответственностью за публикации и недоработкой механизма законов стоит сетовать на депутатов и стремительное принятие законов, которое может повлечь непредсказуемые последствия. Но есть вещи, которые можно и стоит обдумать, чтобы лучше понять происходящее.

Во-первых, все, что существует в интернете и отвечает критерию публичности, вероятно, признается публичным (по крайней мере, обратное не сказано). Что это значит для пользователей?

Если вы пишете в своем инстаграме о жизни кота для своих родственников и друзей, то скорее всего и не ждете, что его жизнеописание — такая же часть публичной сферы, как статья в ”Газете.Ru”. Но нет, обе поправки предлагают именно это.