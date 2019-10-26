В России восемь человек погибли в ДТП с минивэном и микроавтобусом

До восьми увеличилось число погибших в ДТП с участием двух автомобилей — минивэна и микроавтобуса — в Топчихинском районе Алтайского края, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального Минздрава.
"По уточненным данным, восемь человек погибли в результате ДТП. Шесть человек умерли на месте, один — в машине скорой помощи и еще один — в Калманской ЦРБ", — сказал собеседник агентства.
По информации регионального Минздрава, четыре человека эвакуированы в топчихинскую ЦРБ, один — в калманскую ЦРБ, все пятеро находятся в тяжелом состоянии. По словам собседницы агентства в региональном Минздраве, в эвакуации были задействованы четыре бригады скорой помощи. В районные больницы направлена бригада краевого Центра медицины катастроф. После того, как состояние пострадавших стабилизируется, их направят в краевую больницу. При необходимости будет задействован санитарный вертолет, он подготовлен.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, по предварительным данным, в момент аварии в двух автомобилях находились 16 человек.
В пресс-службе МВД сообщили, что в 07:50 местного времени (03:50 мск) на 74-м км автодороги Барнаул — Рубцовск Топчихинского района водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Presage, который ехал со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Fiat Ducato, который двигался во встречном направлении.
"Сотрудники ГИБДД устанавливают возможных очевидцев и свидетелей ДТП для уточнения обстоятельств, при которых стал возможен выезд автомобиля Nissan Presage на встречную полосу. Уже известно, что водитель машины не занимался частным извозом. В момент ДТП в машине находились только его родственники", — рассказали журналистам в ГУ МВД по Алтайскому краю.
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