В России восемь человек погибли в ДТП с минивэном и микроавтобусом

"По уточненным данным, восемь человек погибли в результате ДТП. Шесть человек умерли на месте, один — в машине скорой помощи и еще один — в Калманской ЦРБ", — сказал собеседник агентства.

По информации регионального Минздрава, четыре человека эвакуированы в топчихинскую ЦРБ, один — в калманскую ЦРБ, все пятеро находятся в тяжелом состоянии. По словам собседницы агентства в региональном Минздраве, в эвакуации были задействованы четыре бригады скорой помощи. В районные больницы направлена бригада краевого Центра медицины катастроф. После того, как состояние пострадавших стабилизируется, их направят в краевую больницу. При необходимости будет задействован санитарный вертолет, он подготовлен.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, по предварительным данным, в момент аварии в двух автомобилях находились 16 человек.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В пресс-службе МВД сообщили, что в 07:50 местного времени (03:50 мск) на 74-м км автодороги Барнаул — Рубцовск Топчихинского района водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем Nissan Presage, который ехал со стороны Барнаула в сторону города Алейска, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Fiat Ducato, который двигался во встречном направлении.