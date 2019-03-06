В России ужесточают наказания за фейковые новости и оскорбление властей

В России вводятся более суровые наказания за сознательное распространение недостоверной общественной значимой информации — так называемых фейковых новостей. Законопроекты об ответственности за распространение фейковых новостей и наказании за неуважительные публикации об обществе, госсимволах и госорганах в среду, 6 марта, приняты российской Госдумой во втором, решающем чтении. В окончательном чтении эти документы будут предположительно приняты уже 7 марта.

Критики опасаются, что власти РФ будут использовать новые законы для запрещения неугодной для них информации. Российские власти особенно часто обвиняют в распространении фейковых новостей западные СМИ.

В зависимости от тяжести нарушения предусмотрены штрафы в размере от 30 тысяч до полутора миллионов рублей (от 400 до 20 тысяч евро в пересчете). В Германии распространение фейковых новостей также является наказуемым деянием. Так суд в Мангейме в январе приговорил одного блогера к штрафу в размере 12 тысяч евро по статье о нарушении общественного спокойствия за публикацию ложного сообщения о теракте.

Оскорбление органов власти

За неуважительные публикации об обществе, госсимволах и госвласти наказания ужесточаются в 20 раз. Такие нарушения впредь будут караться штрафом до 300 тысяч рублей (около 4 тысяч евро) или административным арестом на срок до 15 суток.