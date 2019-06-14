14.06.2019, 20:55

В России требуют заблокировать популярный телесериал ”Чернобыль”

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rus.delfi.ee
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Кадр из мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из мини-сериала "Чернобыль"

Партия ”Коммунисты России” направила требование в Роскомнадзор с просьбой о блокировке сериала ”Чернобыль” компании HBO. Об этом сообщает РИА ”Новости”.

Ведомство подтвердило получение жалобы и заявило, что рассмотрит ее в установленном порядке.

По мнению членов партии ”Коммунисты России”, сериал ”Чернобыль” превратил подлинную трагедию в объект идеологической манипуляции.

Исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович призвал возбудить уголовные дела в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала по статье за публичную клевету. Коммунистов возмутило пьянство советских людей.

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