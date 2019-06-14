В России требуют заблокировать популярный телесериал ”Чернобыль”

Ведомство подтвердило получение жалобы и заявило, что рассмотрит ее в установленном порядке.

По мнению членов партии ”Коммунисты России”, сериал ”Чернобыль” превратил подлинную трагедию в объект идеологической манипуляции.

Исполнительный секретарь ЦК партии Сергей Малинкович призвал возбудить уголовные дела в отношении режиссера, сценариста и исполнительного продюсера сериала по статье за публичную клевету. Коммунистов возмутило пьянство советских людей.