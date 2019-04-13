В России судят учительницу за экстремизм после ссоры с матерью ученика

Как отмечается, на родительском собрании между Оганисян и гражданкой Узбекистана произошел конфликт, в ходе которого учительница назвала женщину ”хамкой”. После этого мать школьника написала на Оганисян заявление.

Уточняется, что в показаниях написано, будто бы учительница назвала мать ученика оскорбительным для граждан из республик Средней Азии словом и сказала, чтобы она ”ехала домой”.

Однако директор школы Антон Димитрюк не подтвердил это.

По данным агентства, Оганисян грозит до пяти лет лишения свободы.