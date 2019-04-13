В России судят учительницу за экстремизм после ссоры с матерью ученика

В Новосибирской области учительницу Наталью Оганисян обвинили в экстремизме после ссоры с матерью школьника. Об этом сообщает РИА ”Новости”.
Как отмечается, на родительском собрании между Оганисян и гражданкой Узбекистана произошел конфликт, в ходе которого учительница назвала женщину ”хамкой”. После этого мать школьника написала на Оганисян заявление.
Уточняется, что в показаниях написано, будто бы учительница назвала мать ученика оскорбительным для граждан из республик Средней Азии словом и сказала, чтобы она ”ехала домой”.
Однако директор школы Антон Димитрюк не подтвердил это.
По данным агентства, Оганисян грозит до пяти лет лишения свободы.