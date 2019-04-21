В России студентам предлагали регистрироваться на места во главе "Бессмертного полка" рядом с Путиным

Когда информация об этом появилась в СМИ, а в движении "Бессмертный полк" открестились от причастности к акции, объявления спешно удалили. Некоторое время они оставались в кэше "Яндекса", но потом исчезли и оттуда.

"Ассоциация студенческих спортивных клубов предлагает уникальную возможность — почтить память Великой Победы и почетно пройти в первом ряду рядом с Президентом, держа в руках фотографии своих родных или знамя победы!" — говорилось в объявлении спортивного клуба МГТУ имени Баумана (стиль сохранен).

В записи отмечалось, что число мест ограничено, а для участия нужна предварительная регистрация. До удаления поста, который провисел чуть больше суток, в бланке не значилось ни одного зарегистрированного.

В Ассоциации студенческих спортивных клубов России (АССК) радиостанции "Эхо Москвы" подтвердили, что инициатива принадлежит им.

"Поступило определенное предложение, и естественно, наши ребята, которые всегда на подобные инициативы откликаются с большим удовольствием, решили, что будут участвовать в любом случае в этом мероприятии", — сказала сотрудница пресс-службы АССК Наталья Токмагашева. Ассоциация насчитывает 342 студенческих клуба, а также "пул дружественных организаций" — "Волонтеры Победы", "Волонтеры медики" и т.д.

В столичном отделении межрегионального исторического движения "Бессмертный полк" сказали, что не имеют никакого отношения к приглашению студентов в первые ряды колонны.