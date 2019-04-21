В России студентам предлагали регистрироваться на места во главе "Бессмертного полка" рядом с Путиным

"Мы же идем не ради места в колонне, мы идем, прежде всего, со своим родственником, — прокомментировала координатор "Бессмертного полка" от Москвы Вероника Крылова. — Вот я иду со своим дедушкой, и мне все равно, где я с ним пройду: по Красной площади или у себя в районе, или у родителей в деревне".
15 апреля межрегиональное историко-патриотическое общественное движения "Бессмертный полк" и общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России" подписали соглашение о единых принципах организации и проведения шествия 9 мая. В документе подчеркивается недопустимость принудительного участия в акции, "гонки за показателями", политизации шествия.
Для участия в шествии не нужно никакой записи и квот, а "участие руководителей региона должно происходить исключительно в качестве обычных участников шествия в общей колонне, исключив возможность "самопиара" в первых рядах", говорится на сайте "Бессмертного полка".
Документ обращает особое внимание на "спекулятивное использование" политиками красных флагов, а также портретов "военачальников и руководителей страны времен Великой Отечественной войны".
"Портрет маршала в руках правнуков — это проявление личной памяти, но тиражирование данных символов и портретов, является попыткой приватизации Бессмертного полка, превращения его из общенародного явления в придаток конкретной партии или политического течения", — объяснили в "Бессмертном полку".
Также движение советует воздержаться от использования на шествии портретов с изображениями героев других войн и времен. Напомним, в 2016 году Наталья Поклонская, которая тогда занимала пост прокурора Крыма, вышла на акцию "Бессмертный полк" в Симферополе с иконой Николая II.
В заголовках СМИ о единых правилах проведения шествия акцент делался на "запрет" красных флагов и портретов Сталина, что вызвало некоторый резонанс. Региональным отделениям "Бессмертного полка" пришлось объяснять, что никто не будет отнимать такую атрибутику у участников акции.
"Главное — это наша победа и наши предки. Все остальное — мишура, — прокомментировала челябинскому порталу 74.ru руководитель регионального штаба "Бессмертного полка России" Елена Скорнякова. — Если где-то есть родственники генералиссимуса, то они понесут портрет Сталина. Мы-то ведь исходим из того, что мы — не ярмарочное шествие и не абстрактная демонстрация. Мы несем портреты родственников. Если у кого-то совесть позволяет забыть собственного деда или бабушку и поднять чужой портрет, ну, пусть это будет оставаться на их совести".