В России стали штрафовать за неуважение к власти. Наказан первый россиянин за пост "Путин — сказочный *******"

Чудовский районный суд Новгородской области оштрафовал на 30 тысяч рублей жителя города Малая Вишера, что стало первым случаем применения статьи о неуважении в органам власти в России, пишет DW. Соответствующее сообщение появилось на сайте суда во вторник, 23 апреля.

Лев Шлосберг подготовил законопроекты о "неуважении власти к народу"

"Судом установлено, что 31 марта 2019 года К., находясь дома в городе Малая Вишера разместил в сети интернет в открытом доступе две записи с информацией в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам, осуществляющую государственную власть в РФ", — говорится в сообщении суда.

Обвиняемый, судя по материалам СМИ, разместил в социальной сети Вконтакте запись "Путин — сказочный (матерное слово)" и графическое изображение президента России.