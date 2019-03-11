В России стали меньше умирать от алкоголя

Отмечается, что с 2016 года был усилен контроль за оборотом спиртосодержащей продукции.

”С момента введения указанных мер отмечается снижение на 2 тыс. числа летальных исходов, связанных с употреблением алкоголя, в том числе его аналогов”, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате проверок было наложено штрафов на сумму более 102 млн рублей.

Ранее было зафиксировано сокращение числа смертей от случайного отравления алкоголем на 20%.