В России разработали стратегию по защите ее интересов за пределами страны

"Это — выполнение задач по защите и продвижению национальных интересов за пределами территории России в рамках "стратегии ограниченных действий", — сказал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в выступлении на общем собрании Академии военных наук, передает Интерфакс.

"Основой реализации данной стратегии является создание самодостаточной группировки войск на основе формирований одного из видов Вооруженных Сил, обладающего высокой мобильностью и способного внести наибольший вклад в решение поставленных задач, — заявил генерал. — В Сирии такая роль отведена формированиям Воздушно-космических сил".

Как отметил Герасимов, важнейшими условиями реализации данной стратегии являются завоевание и удержание информационного превосходства, опережающая готовность систем управления и всестороннего обеспечения, а также скрытное развертывание необходимой группировки.