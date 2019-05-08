В России отменен очередной рейс SSJ, пассажиров сняли с борта

По информации представителя аэропорта Платов, самолет должен был вылететь из Ростова-на-Дону в Москву в 5.40 мск среды. "После посадки пассажиров сняли с борта из-за технической неисправности. Их уже отправили другими ближайшими рейсами", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости источник, речь идет о самолете Sukhoi Superjet 100.

Вечером 5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжили четыре члена экипажа из пяти и 33 пассажира.