В России обнародован свежий рейтинг Владимира Путина

При этом доверяют президенту около 72%.

Работу премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства России одобряют 36,2% и 40,9% россиян соответственно.

Самому Медведеву доверяют 35,9% опрошенных.

Опрос россиян в возрасте от 18 лет был проведен в период с апреля по июнь методом телефонного интервью среди 11,2 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.