В России обнародован свежий рейтинг Владимира Путина

По данным опроса ВЦИОМ, уровень одобрения деятельности российского лидера Владимира Путина составил почти 64%, передает РИА ”Новости”.
При этом доверяют президенту около 72%.
Работу премьер-министра Дмитрия Медведева и правительства России одобряют 36,2% и 40,9% россиян соответственно.
Самому Медведеву доверяют 35,9% опрошенных.
Опрос россиян в возрасте от 18 лет был проведен в период с апреля по июнь методом телефонного интервью среди 11,2 тысячи респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
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