В России назвали предельный срок работы Международной космической станции

Работа Международной космической станции на земной орбите будет продлена до 2028 года. Об этом телеканалу ”Россия 24” сообщил замглавы центра летной эксплуатации космических аппаратов и средств выведения РКК ”Энергия” Юрий Гидзенко, пишет РБК.
”Мы сейчас уже думаем и решение об этом на верхних уровнях уже принято, чтобы станция до 2028 года летала”, — сказал Гидзенко. Он отметил, что микротрещитны, обнаруженные на МКС, после того, как их загерметизируют, не повлияют на срок эксплуатации станции.
Гидзенко рассказал, что сейчас космонавты работают над ликвидацией трещины дилной 22 мм и шириной 0,1 мм в российском модуле ”Звезда”. Вторая микротрещина начнут заделывать после 8-9 марта, к 12 марта работы планируется закончить.
На уточняющие вопросы РБК в ”Роскосмосе” отвечать не стали.
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