В России мошенники изобрели новый способ изъятия денег из банкоматов

Преступник украл деньги 29 апреля, внеся в банкомат 148 пятитысячных купюр «банка сувениров» на общую сумму 740 тысяч рублей. Банкомат не принял 175 тысяч «сувенирных» рублей, а оставшуюся сумму зачислил на три банковских карты. В полиции отметили, что деньги на счетах сейчас числятся как настоящие. Возбуждено уголовное дело о краже.

Агентство РБК сообщает об аналогичной краже 565 тысяч рублей из банкомата, совершенной с помощью билетов «банка сувениров». Но эта кража, как сообщили изданию в полиции, произошла в августе 2018 года в Луковом переулке Москвы (здесь находится банкомат Московского кредитного банка). Идет ли речь об ошибке или же о двух похожих кражах с одинаковой суммой, пока неизвестно.

С помощью банкнот «банка приколов» совершают как мелкие, так и крупные кражи. Так, в сентябре 2018 года бывшего директора отделения банка «Открытие» в Казани заподозрили в краже 230 миллионов рублей — по версии следствия, он подменил деньги на купюры «банка приколов».