В Риге защитники русских школ снова выйдут на улицы с протестом

Лидер РСЛ Татьяна Жданок в соцсети Facebook сообщила, что 5 октября в полдень состоится шествие от Ратушной площади до Кабинета министров.

”Цена протеста выше, чем собственно образование — мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа!”, — заявила политик.

Как уже сообщалось, в понедельник коалиция одобрила законопроект Национального объединения, обязующий самоуправления обеспечивать образование на латышском языке во всех детских садах. Он передан в комиссии Сейма для доработки. В тот же день правительственные партии пришли к соглашению, что со временем все этапы образования в Латвии надо перевести на латышский язык. Однако, когда и как именно это произойдет, политики не обсуждали.