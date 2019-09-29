29.09.2019, 19:18

В Риге защитники русских школ снова выйдут на улицы с протестом

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rus.delfi.ee
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Venekeelne aabits
Venekeelne aabitsFoto: Taavi Arus

На следующих выходных состоится акция протеста в защиту русских школ, передает LETA. Её организует Русский союз Латвии (РСЛ), пишет rus.delfi.lv.

Лидер РСЛ Татьяна Жданок в соцсети Facebook сообщила, что 5 октября в полдень состоится шествие от Ратушной площади до Кабинета министров.

”Цена протеста выше, чем собственно образование — мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа!”, — заявила политик.

Как уже сообщалось, в понедельник коалиция одобрила законопроект Национального объединения, обязующий самоуправления обеспечивать образование на латышском языке во всех детских садах. Он передан в комиссии Сейма для доработки. В тот же день правительственные партии пришли к соглашению, что со временем все этапы образования в Латвии надо перевести на латышский язык. Однако, когда и как именно это произойдет, политики не обсуждали.

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