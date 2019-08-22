В Риге закроют все мусоропроводы. Столица Латвии готовит новые правила вывоза мусора

Департамент по вопросам жилья и окружающей среды Рижской думы накануне вечером рассмотрел проект правил, которые предусматривают новые порядок вывоза бытовых отходов в столице.

Представитель Департамента жилья и среды Рижской думы Эвия Пиньке сообщила, что самые значимые изменения в правилах касаются минимальной частоты вывоза мусора — ранее планировалось, что вывоз несортированных отходов из домов будет осуществляться не реже, чем два раза в месяц, а теперь было решено делать это раз в месяц, но только при условии, что в конкретном доме задекларированы не более двух человек.

"Если жители будут сортировать мусор, частота вывоза может сократиться еще вдвое, то есть раз в два месяца. Таким образом уменьшится как объем, так и стоимость вывоза отходов", — сказал Пиньке, пообещав, что жители смогут договориться о частоте вывоза мусора с обслуживающей компанией в соответствии с реальной ситуацией.

Новые правила будут предусматривать запрет на вывоз мусора с 23 часов вечера до 5 часов утра, чтобы не нарушать покой рижан. Департамент планирует создать систему. В ней будут зарегистрированы все собственники недвижимости на территории Риги, которые заключат договор о вывозе мусора.

В договорах будет прописано правило, согласно которому все мусоропроводы в многоэтажных домах к 2021 году будут закрыты. "Мусоропроводы позволяют жителям сбрасывать все отходы без разбора и не способствуют сортировке мусора, — считает Пиньке. — Они также нежелательны с гигиенической и санитарной точек зрения".