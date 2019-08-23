В Риге за участие в украинском конфликте против гражданина Латвии возбуждено уголовное дело

В заявлении для прессы СГБ сообщает, что 2 августа 2016 года против данного лица был начат уголовный процесс по ст. 77.1 Уголовного закона.
Полученная в ходе следствия информация свидетельствует о том, что данный человек в сентябре 2014 года отправился в зону военных действий на востоке Украины, где вступил в нелегальную вооруженную группировку и в ее составе принимал активное участие в нападениях на вооруженные силы Украины, таким образом выступая против ее территориальной неприкосновенности.
Принимая во внимание выявленные в ходе следствия факты, СГБ решила передать материалы уголовного процесса прокуратуре Рижского судебного округа для начала уголовного преследования данного лица.
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