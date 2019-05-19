В Риге тестируются новые устройства контроля за дронами; штраф нарушителям — до 3000 евро

Первым мероприятием, во время которого будут применяться штрафные санкции в отношении тех, кто запускает дроны, стал Рижский марафон, который проводится 19 мая. Об этом сообщает программа "Новости" в эфире телеканала LNT.

Для проведения съемок с воздуха Рижского марафона с помощью дронов Агентство гражданской авиации выдало всего три разрешения. Всем остальным, кто будет использовать беспилотные летательные аппараты, грозит административное наказание в виде штрафа от 150 до 3000 евро, сообщил инспектор отдела САА Илмарс Озолс.

Новые устройства, используемые САА, могут не только принимать сигнал от поднятого в воздух беспилотного летательного аппарата, но и определить место, где находится человек, управляющий этим дроном. Приемники беспилотных летательных аппаратов установлены в Риге в нескольких местах, одно из таких мест — высотка Saules akmens около Вантового моста.

В Риге за сутки в среднем фиксируются 50 полетов беспилотных летательных аппаратов. В Агентстве гражданской авиации отмечают, что в большинстве случаев владельцы дронов не могут предъявить разрешение на выполнение полетов над городом.

Сейчас эксперты CAA выполняют превентивную проверку, во время которой установили 19 владельцев дронов. Пока владельцы дронов получают только предупреждения, но если в ближайшее время они будут пойманы вновь, то им выпишут протокол за административное нарушение.

Органы надзора надеются, что контроль за использованием дронов облегчат новые правила, которые вступят в силу осенью этого года. Предусматривается ввести разрешение на постоянные полеты, но в этом случае владельцам дронов надо будетс дать тест теоретических и практических знаний.