В Риге прошел "Бессмертный полк": более 4000 участников

В парке присутствуют представители партий "Согласие" и "Русский союз Латвии" — в том числе, депутат Сейма Регина Лочмеле-Лунева, бывшие депутаты ЕП Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин (все являются кандидатами на выборах в ЕП), а также политические активисты: Александр Гапоненко, Иосиф Корен, Елизавета Кравцова и другие.

На месте проведения мероприятия появились также противники празднования 9 мая. Муниципальная полиция пытается свести риск провокаций к нулю и вытеснить их за пределы территории, однако активисты ссылаются на то, что своими действиями ничего не нарушают.

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов прокомментировал инициативу о попытке сноса памятника Освободителям. "Мне об этом известно. Однако на сегодняшний день позиция МИД Латвии — соблюдение межправительственных договоренностей с РФ", — подчеркнул он.

Мероприятия в парке будут проходить с 9 до 23 часов. В 19 часов собравшиеся на площади почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. В течение всего дня на сцене будут выступать местные и зарубежные вокальные и танцевальные коллективы, концертная программа завершится в 21.30 выступлением белорусской группы "Песняры".

В связи с массовыми мероприятиями в Риге в районе парка Победы введены ограничения на стоянку транспорта. С 16:00 до 18:00 состоится шествие по маршруту: бульвар Александра Грина (парк) — парк Победы — ул. Бариню — парк Победы. В случае необходимости полиция будет регулировать, ограничивать или закрывать движение пешеходов и транспортных средств (исключая общественный транспорт) по вышеупомянутым улицам, а также будет обеспечивать перемещение участников шествия по указанному маршруту.

Что будет происходить в других городах Латвии

В Даугавпилсе мероприятия 9 мая организует Даугавпилсское общество борцов антигитлеровской коалиции. В 10.00 от сквера Славы начнется шествие, которое завершится в парке Дубровина, где в 12.00 начнется митинг. С 19.00 до 22.00 на площади Виенибас запланирован концерт.

В Резекне общество PRO LAKCA проведет уличное шествие от Фестивального парка к мемориалу освободителям Резекне, где затем состоится открытое собрание. Мероприятие запланировано с 17.00 до 19.00, предполагается, что в нем примут участие до 300 человек. В 19 часов начнется концерт, в 21.15 — праздничный фейерверк. Планируемое число участников мероприятия — до 350.

В Елгаве мероприятие 9 мая организует Русский союз Латвии. Собрание пройдет с 10 до 12 часов в Привокзальном парке. Планируется, что в нем примут участие до 100 человек. В Лиепае празднования также организует РСЛ. В 11 часов в городе состоится возложение цветов к памятнику защитникам Лиепаи, а в 20 часов — концерт. В Вентспилсе около Братского кладбища в 14 часов состоится митинг, в 19 часов — концерт.