09.05.2019, 20:30

В Риге прошел "Бессмертный полк": более 4000 участников


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В Риге прошел "Бессмертный полк": более 4000 участников
Foto: F64

9 мая в Латвии проходят праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы над нацистской Германией. Самые массовые празднования в последние годы проходят в Риге, где в Парк Победы в течение дня приходит более 100 тысяч человек. В 15:00 стартовало шествие "Бессмертный полк". Как сообщает LETA, в нем приняло участие не менее четырех тысяч человек — разных возрастов, в том числе и дети.

Шествие прошло без каких-либо инцидентов.

Сегодняшние праздничные мероприятия завершатся салютом в 22.45.

9 мая в Латвии не имеет официального статуса праздника и неоднозначно оценивается в обществе. На государственном уровне победу над нацистской Германией в стране отмечают 8 мая, как и во всей Европе.

В Риге в Парке Победы возложение цветов началось рано утром. В 10 часов утра цветы к Памятнику Освободителям возложили ветераны войны, представители Рижской думы (в том числе, вице-мэр Риги Вадим Баранник и отстраненный от должности мэр Риги Нил Ушаков (лидер списка "Согласия" на выборах в Европарламент), а также послы России, Беларуси и Азербайджана.

В парке присутствуют представители партий "Согласие" и "Русский союз Латвии" — в том числе, депутат Сейма Регина Лочмеле-Лунева, бывшие депутаты ЕП Татьяна Жданок и Андрей Мамыкин (все являются кандидатами на выборах в ЕП), а также политические активисты: Александр Гапоненко, Иосиф Корен, Елизавета Кравцова и другие.

На месте проведения мероприятия появились также противники празднования 9 мая. Муниципальная полиция пытается свести риск провокаций к нулю и вытеснить их за пределы территории, однако активисты ссылаются на то, что своими действиями ничего не нарушают.

Посол России в Латвии Евгений Лукьянов прокомментировал инициативу о попытке сноса памятника Освободителям. "Мне об этом известно. Однако на сегодняшний день позиция МИД Латвии — соблюдение межправительственных договоренностей с РФ", — подчеркнул он.

Мероприятия в парке будут проходить с 9 до 23 часов. В 19 часов собравшиеся на площади почтут память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания. В течение всего дня на сцене будут выступать местные и зарубежные вокальные и танцевальные коллективы, концертная программа завершится в 21.30 выступлением белорусской группы "Песняры".

В связи с массовыми мероприятиями в Риге в районе парка Победы введены ограничения на стоянку транспорта. С 16:00 до 18:00 состоится шествие по маршруту: бульвар Александра Грина (парк) — парк Победы — ул. Бариню — парк Победы. В случае необходимости полиция будет регулировать, ограничивать или закрывать движение пешеходов и транспортных средств (исключая общественный транспорт) по вышеупомянутым улицам, а также будет обеспечивать перемещение участников шествия по указанному маршруту.

Что будет происходить в других городах Латвии

В Даугавпилсе мероприятия 9 мая организует Даугавпилсское общество борцов антигитлеровской коалиции. В 10.00 от сквера Славы начнется шествие, которое завершится в парке Дубровина, где в 12.00 начнется митинг. С 19.00 до 22.00 на площади Виенибас запланирован концерт.

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В Резекне общество PRO LAKCA проведет уличное шествие от Фестивального парка к мемориалу освободителям Резекне, где затем состоится открытое собрание. Мероприятие запланировано с 17.00 до 19.00, предполагается, что в нем примут участие до 300 человек. В 19 часов начнется концерт, в 21.15 — праздничный фейерверк. Планируемое число участников мероприятия — до 350.

В Елгаве мероприятие 9 мая организует Русский союз Латвии. Собрание пройдет с 10 до 12 часов в Привокзальном парке. Планируется, что в нем примут участие до 100 человек. В Лиепае празднования также организует РСЛ. В 11 часов в городе состоится возложение цветов к памятнику защитникам Лиепаи, а в 20 часов — концерт. В Вентспилсе около Братского кладбища в 14 часов состоится митинг, в 19 часов — концерт.

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