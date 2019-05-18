В Риге пройдет глобальная забастовка за решение проблемы изменения климата

Неформальное молодежное движение FridaysForFutureLatvia, требующее продвижения зеленой политики на национальном и глобальном уровнях приглашает собраться 24 мая в 18:00 в Риге на Эспланаде, возле памятника Райнису.
Глобальная забастовка будет проходить в более чем 100 странах мира. В Латвии в рамках мероприятия до и после шествия будут произноситься речи, направленные на повышение активности и информированности молодежи. Шествие завершиться на Домской площади.
Одной из целей мероприятия также является привлечение внимания жителей Латвии к выборам в Европарламент 25 мая. FridaysForFutureLatvia предлагает всем, имеющим право голоса, воспользоваться возможностью влиять на политику на уровне ЕС и требовать от кандидатов продвижения вопросов климата в качестве приоритета.
В рамках подготовки к шествию также будет организована мастерская по изготовлению плакатов. Мастерская пройдет 20 мая с 17:30 до 20:30 на верхнем этаже Kaņepes Kultūras centrs. Этот шаг является продолжением предыдущих акций протеста FridaysForFutureLatvia, когда 15 марта около 650 участников присоединились к климатическому маршу и еще примерно 250 человек присоединились к акции Балтийского климатического пути 12 апреля.
С помощью протеста продвигаются требования, затрагивающие глобальные и внутренние климатических проблем. Выбросы углекислого газа продолжают быстро расти при Парижским соглашением о климате, принятом в 2016 году. По словам ученых в ближайшие десятилетия до 170 миллионов человек в мире должны будут изменить свое место жительства из-за наводнения, что также приведет к сокращению популяций видов растений и животных. Уже сегодня мировое потребление морепродуктов и рыбы сокращается просто потому, что его уже недостаточно, и условия выращивания становятся все более сложными.
В Латвии происходит быстрое уничтожение природных ресурсов. Сельскохозяйственные ресурсы используются слишком быстро, без возобновления в экономике, что обусловлено давлением со стороны деловых кругов. Устаревшая технология, применяемая для работы с нефтью в Рижском порту, самое низкое финансирование науки в ЕС и сокращение количества деревьев на основе информации о срубленном и посаженном количестве. И это всего лишь несколько проблем, где политическая поддержка все еще недостаточна, отмечают организаторы забастовки.
FridaysForFuture — международное движение, появившееся в августе 2018 года, когда шведская школьница Грета Тунберг три недели подряд сидела перед парламентом Швеции, протестуя против бездействия правительства в связи с кризисом, связанным с изменением климата. Изменение климата становится темой не только для ученых и организаций, но и для молодых людей и учеников, которые вышли на улицы и протестовали в последние месяцы.