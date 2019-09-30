В Риге пройдет акция в защиту образования на русском языке

”Или мы докажем, что мы народ и заставим с собой считаться, или нас каждый год будут ждать все новые безумные атаки со стороны националистов! Цена протеста выше, чем собственно образование — мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа”, — говорится в сообщении.

Старт мероприятия запланирован на 12:00 на Ратушной площади.

Напомним, с нового учебного года в Латвии начинается переход с нынешних пяти на три модели образования школ национальных меньшинств.