В Риге пройдет акция в защиту образования на русском языке

5 октября в Риге пройдет акция протеста Русского союза Латвии (РСЛ) в защиту образования на русском языке. Об этом в Facebook сообщила лидер РСЛ Татьяна Жданок, передает Новая Газета.
”Или мы докажем, что мы народ и заставим с собой считаться, или нас каждый год будут ждать все новые безумные атаки со стороны националистов! Цена протеста выше, чем собственно образование — мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа”, — говорится в сообщении.
Старт мероприятия запланирован на 12:00 на Ратушной площади.
Напомним, с нового учебного года в Латвии начинается переход с нынешних пяти на три модели образования школ национальных меньшинств.
Не оправдывайся за то, в чем нет твоей вины. Откровения Шагиевой
Шиповник попал под жёсткий запрет: почему?
Эксперты назвали имя возможного преемника Кононова в ФК
Ложь на смертном одре: как Горбачев обманул умирающую жену