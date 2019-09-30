В Риге пройдет акция в защиту образования на русском языке
5 октября в Риге пройдет акция протеста Русского союза Латвии (РСЛ) в защиту образования на русском языке. Об этом в Facebook сообщила лидер РСЛ Татьяна Жданок, передает Новая Газета.
5 октября в Риге пройдет акция протеста Русского союза Латвии (РСЛ) в защиту образования на русском языке. Об этом в Facebook сообщила лидер РСЛ Татьяна Жданок, передает Новая Газета.
”Или мы докажем, что мы народ и заставим с собой считаться, или нас каждый год будут ждать все новые безумные атаки со стороны националистов! Цена протеста выше, чем собственно образование — мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа”, — говорится в сообщении.
Старт мероприятия запланирован на 12:00 на Ратушной площади.
Напомним, с нового учебного года в Латвии начинается переход с нынешних пяти на три модели образования школ национальных меньшинств.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Русские слова, которые не стоит произносить за границей
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день
Тайна смерти Александра Македонского разгадана