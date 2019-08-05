В Риге при переезде потеряли удава

При переезде жительница рижского района Кенгарагс потеряла удава. Об этом она написала в группе “Кенгарагс” в социальной сети Facebook, сообщает Mixnews.lv.

Владелица животного поспешила извиниться и сообщить, что животное неопасно, однако, большая часть жителей ей не поверила.