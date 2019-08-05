05.08.2019, 17:59
В Риге при переезде потеряли удава
Но через час нашли.
Но через час нашли.
При переезде жительница рижского района Кенгарагс потеряла удава. Об этом она написала в группе “Кенгарагс” в социальной сети Facebook, сообщает Mixnews.lv.
Владелица животного поспешила извиниться и сообщить, что животное неопасно, однако, большая часть жителей ей не поверила.
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