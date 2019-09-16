16.09.2019, 20:34

В Риге намерены построить "кошачий городок"

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rus.delfi.ee
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Kassid Küprosel
Kassid KüproselFoto: Argo Ingver

В понедельник, 16 сентября, Комитет городского имущества Рижской думы одобрил выделение территории площадью 7158 квадратных метров на нужды организации Šri Ganeša, которая планирует создать в районе улиц Кандавас и Тапешу "кошачий городок", пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.

Таким образом, планирует организация, удастся уменьшить число бродячих котов и кошек на улицах столицы, а также помочь обитателям "кошачьего городка" найти себе хозяев.

Планируется, что земельный участок под нужды городка будет передан на 10 лет с правом расторжения договора со стороны самоуправления. Другой активности, помимо рекреационной, там проводить нельзя.

Окончательное решение по этому вопросу должна будет принять Рижская дума.

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