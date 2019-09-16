В Риге намерены построить "кошачий городок"

Таким образом, планирует организация, удастся уменьшить число бродячих котов и кошек на улицах столицы, а также помочь обитателям "кошачьего городка" найти себе хозяев.

Планируется, что земельный участок под нужды городка будет передан на 10 лет с правом расторжения договора со стороны самоуправления. Другой активности, помимо рекреационной, там проводить нельзя.

Окончательное решение по этому вопросу должна будет принять Рижская дума.