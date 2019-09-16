В Риге намерены построить "кошачий городок"
В понедельник, 16 сентября, Комитет городского имущества Рижской думы одобрил выделение территории площадью 7158 квадратных метров на нужды организации Šri Ganeša, которая планирует создать в районе улиц Кандавас и Тапешу "кошачий городок", пишет rus.delfi.lv со ссылкой на LETA.
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