В Риге накрыли подпольный бордель: задержаны сутенеры и администраторы

Как отмечают в полиции, сотрудники Отдела по борьбе сутенерством и торговлей людьми провели задержание 28 октября. Всего задержаны пять человек: трое владельцев "джентльменского клуба" и два администратора. По предварительным данным, они предлагали иностранцам проституток, пишет rus.delfi.lv.

Известно, что услуги интимного характера предоставлялись и в помещениях самого борделя, кроме того, девушки работали и по вызову. В полиции пояснили, что в закрытый клуб не могли попасть случайные люди, туда пропускали только по рекомендации, также там действовала строгая система face control.

В рамках расследования в Риге и Рижском регионе было проведено шесть обысков: в клубе, по местам жительства подозреваемых, а также в автомобилях. В ходе обысков изъяты вещественные доказательства, включая документы.

Возраст задержанных от 38 лет до 51 года. Все они ранее не были судимы. Следствие по делу продолжается.