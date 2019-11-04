В Риге накрыли подпольный бордель: задержаны сутенеры и администраторы

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Латвии в конце октября провели операцию, в результате которого была прекращена деятельность подпольного борделя. По данным пресс-центра Госполиции, услуги интимного характера предоставлялись клиентам этого клуба уже длительное время.
Как отмечают в полиции, сотрудники Отдела по борьбе сутенерством и торговлей людьми провели задержание 28 октября. Всего задержаны пять человек: трое владельцев "джентльменского клуба" и два администратора. По предварительным данным, они предлагали иностранцам проституток, пишет rus.delfi.lv.
Известно, что услуги интимного характера предоставлялись и в помещениях самого борделя, кроме того, девушки работали и по вызову. В полиции пояснили, что в закрытый клуб не могли попасть случайные люди, туда пропускали только по рекомендации, также там действовала строгая система face control.
В рамках расследования в Риге и Рижском регионе было проведено шесть обысков: в клубе, по местам жительства подозреваемых, а также в автомобилях. В ходе обысков изъяты вещественные доказательства, включая документы.
Возраст задержанных от 38 лет до 51 года. Все они ранее не были судимы. Следствие по делу продолжается.
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