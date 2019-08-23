23.08.2019, 14:31

В Риге дети просидели в квартире одни три дня

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rus.DELFI.lv
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В Риге дети просидели в квартире одни три дня
Pixabay

Рижская полиция самоуправления получила от сотрудников Социальной службы информацию о том, что в квартире на улице Бривибас без присмотра находятся двое детей. Мать не появлялась дома уже три дня, сообщает программа Degpunktā.

Дети — одному 14 лет, второму — два года, питались в основном печеньем. Старший ребенок рассказал полицейским, что мать через каждые три-четыре часа звонит и говорит, что скоро придет, однако, в реальности ее не было дома уже три дня.

Состояние здоровья мальчиков было удовлетворительным, в холодильнике было немного еды. Ни полицейские, ни социальные работники не смогли дозвониться до матери. Чтобы удостовериться в том, что здоровью мальчиков ничто не угрожает, на место было решено вызвать скорую. Осмотрев детей, медики приняли решение о госпитализации — у одного ребенка была температура.

Ответственные службы следят за развитием событий. Если мать не исправится, возможно, будет решаться вопрос о лишении родительских прав.

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