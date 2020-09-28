В результате ракетной атаки по аэропорту Багдада погибли пять человек
Пять человек погибли после того, как ракета попала в жилой дом в районе аэропорта Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Пять человек погибли после того, как ракета попала в жилой дом в районе аэропорта Багдада. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
”Пять человек погибли, четверо пострадали в результате ракетного удара по зданию в районе аэропорта Багдада”, — говорится в сообщении канала.
Отмечается, что ракета была запущена с неизвестного направления неустановленными лицами. На месте взрыва были найдены части ракеты ”Катюша”.
Ранее администрация Белого дома заявила, что если обстрелы города не прекратятся, США закроют посольство в Багдаде.
Район аэропорта Багдада, а также ”Зеленая зона” города, где расположены дипломатические представительства разных стран, регулярно подвергаются ракетным атакам.
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