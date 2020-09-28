В результате ракетной атаки по аэропорту Багдада погибли пять человек

”Пять человек погибли, четверо пострадали в результате ракетного удара по зданию в районе аэропорта Багдада”, — говорится в сообщении канала.

Отмечается, что ракета была запущена с неизвестного направления неустановленными лицами. На месте взрыва были найдены части ракеты ”Катюша”.

Ранее администрация Белого дома заявила, что если обстрелы города не прекратятся, США закроют посольство в Багдаде.

Район аэропорта Багдада, а также ”Зеленая зона” города, где расположены дипломатические представительства разных стран, регулярно подвергаются ракетным атакам.