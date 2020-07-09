В ресторане в центре Хельсинки произошла стрельба, полиция разыскивает подозреваемых

Сообщение о стрельбе финские правоохранители получили в среду около 10 часов вечера, передают в четверг радионовости ERR.

По предварительной информации, один человек пострадал и был доставлен в больницу.

Правоохранители продолжают искать группу из четырех-пяти человек, которые покинули место происшествия, при этом несколько человек уже задержали.