09.07.2020, 08:05
В ресторане в центре Хельсинки произошла стрельба, полиция разыскивает подозреваемых
Накануне вечером в ресторане на улице Снеллманинкату в центре Хельсинки произошла стрельба — один человек получил ранения, финская полиция разыскивает причастных к инциденту людей, передает RusERR.
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