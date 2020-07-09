09.07.2020, 08:05

В ресторане в центре Хельсинки произошла стрельба, полиция разыскивает подозреваемых


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В ресторане в центре Хельсинки произошла стрельба, полиция разыскивает подозреваемых
Foto: AFP

Накануне вечером в ресторане на улице Снеллманинкату в центре Хельсинки произошла стрельба — один человек получил ранения, финская полиция разыскивает причастных к инциденту людей, передает RusERR.

Сообщение о стрельбе финские правоохранители получили в среду около 10 часов вечера, передают в четверг радионовости ERR.

По предварительной информации, один человек пострадал и был доставлен в больницу.

Правоохранители продолжают искать группу из четырех-пяти человек, которые покинули место происшествия, при этом несколько человек уже задержали.

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