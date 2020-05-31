В Республике Беларусь собирают подписи за кандидатов в президенты. Не обошлось без задержаний

Днем на площади собралось до двух тысяч человек. В 14.25 к собравшимся возле Комаровского рынка пришли сотрудники милиции в сопровождении ОМОНа. Милиционер через громкоговоритель предупредил, что мероприятие незаконное, и попросил разойтись: ”За неповиновение будет применена физическая сила”, — пишет Tut.by. Часть кандидатов призвала своих сотрудников покинуть площадь, если их безопасности будет что-то угрожать.

За два дня до этого, 29 мая, в Гродно во время пикета по сбору подписей задержали блогера Сергея Тихановского и еще девять человек. Тихановский шел среди людей, когда его за рукав стала хватать женщина с криками: ”Сергей, подождите”. Ее смогли оттеснить сторонники Тихановского. Сам блогер назвал ее провокатором.

Тут же на площади появились два милиционера, один из них представился участковым инспектором. Бросавшаяся на Тихановского женщина стала жаловаться, что тот отказался отвечать на ее вопросы. Милиционеры пытались задержать Тихановского, толпа стала оттеснять блогера от них. В какой-то момент один из правоохранителей оказался на асфальте. Тут же послышались милицейские свистки. Люди стали советовать: ”Сергей, уходи”, но Тихановский спокойно отвечал, что ничего не нарушает.

Тут же на площади появились омоновцы, которые и задержали блогера. Задержанных отвели в микроавтобус. Люди пытались не дать ему уехать, в толкотне даже выломали дверцу, но милиции удалось увезти блогера.

Выборы президента Республики Беларусь назначены на 9 августа. Пять предыдущих выборов выиграл Александр Лукашенко, который находится у власти в стране с 20 июля 1994 года. С 2001 года Лукашенко набирает на выборах не менее 75% голосов.