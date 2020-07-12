В Польше стартовал второй тур выборов президента

Для победы во втором туре кандидату нужно получить больше голосов, чем его сопернику. В первом туре, состоявшемся 28 июня, ни один из кандидатов не смог набрать более 50%: Анджей Дуда тогда получил 43,50%, Рафал Тшасковский — 30,46% голосов избирателей. На первом туре выборов была отмечена высокая явка — 64,5%.

Накануне второго тура за действующего президента, бывшего члена правящей консервативной партии ”Право и справедливость” и ее сторонника Анджея Дуду были готовы проголосовать 45,9%. Его соперника, члена оппозиционной партии ”Гражданская платформа” и мэра столицы Рафала Тшасковского — 46,4%. Еще 7,7% избирателей со своим выбором не определились. Такие результаты показало исследование компании Kantar, проведенное 8–9 июля.

Между первым и вторым туром должны были пройти дебаты кандидатов, однако они не смогли договориться о совместном участии, поэтому отвечали на вопросы в разных студиях: президент Дуда на национальном телевидении, мэр Тшасковский на частном телеканале. За две недели соперники не стали менять основные тезисы своих кампаний. Проевропейский Тшасковский после первого тура предложил полякам выбирать между ”открытой Польшей” и той, что ”ищет врагов”. Себя он называет кандидатом перемен, которых хочет 58% общества (столько получил в первом туре он и другие оппозиционные кандидаты).

Во время дебатов Тшасковский обещал наложить вето на законы, которые принимались Дудой без одобрения парламента, а также на те, что противоречат европейскому плану борьбы с потеплением климата. Дуда продолжил отстаивать консервативные ценности: 6 июля он предложил внести в Конституцию поправку, которая запрещала бы однополым парам усыновлять детей. Тема прав ЛГБТ-сообщества также стала одной из самых актуальных во время кампании 2020 года: в то время как Дуда назвал права ЛГБТ-сообщества ”идеологией” более опасной, чем коммунизм, его оппонент Рафал Тшасковский придерживается менее радикальных взглядов.

Исход голосования будет зависеть от голосов тех, кто голосовал в первом туре за других кандидатов, и от неопределившихся. После первого тура в поддержку оппозиционера высказались непартийный кандидат Шимон Холовня и кандидат от левых Роберт Бедронь, которые в сумме в первом туре заручились поддержкой 16% проголосовавших. Эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский предполагает, что часть аудитории, проголосовавшей в первом туре за других оппозиционных кандидатов, голосовать в этот раз не будет. ”Тшасковский сохраняет шансы стать следующим президентом Польши, хотя уверенно прогнозировать это невозможно. Статистика показывает, что второй тур редко бывает удачным для действующего лидера”, — обратил внимание эксперт в беседе с РБК.