В Польше сообщили о поимке российского шпиона

Агентство внутренней безопасности Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Радио Польши.
"В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений — в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов", — сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарына.
По его словам, следователи собрали доказательства сотрудничества Петра С. с российской разведкой. Уточняется, что подозреваемый — офицер Агентства национальной безопасности. Он арестован на три месяца.
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