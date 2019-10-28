В Польше сообщили о поимке российского шпиона

"В ходе работы Агентства внутренней безопасности был задержан мужчина, которому были предъявлены обвинения. После этого прошли обыски, которые послужили основанием для двух дополнительных обвинений — в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов", — сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Станислав Жарына.

По его словам, следователи собрали доказательства сотрудничества Петра С. с российской разведкой. Уточняется, что подозреваемый — офицер Агентства национальной безопасности. Он арестован на три месяца.