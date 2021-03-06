В Польше с моста упал рейсовый автобус с гражданами Украины. Шесть человек погибли(4)
Шестеро украинцев погибли, 15 попали в больницу в результате аварии в Польше, сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Шестеро украинцев погибли, 15 попали в больницу в результате аварии в Польше, сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.
Как написал дипломат в твиттере в субботу утром, рейсовый автобус Познань-Херсон попал в ДТП вблизи города Кашице.
По данным польских СМИ, трагедия произошла на автостраде А4 в Подкарпатье. В районе села Луткув близ Ярослава автобус с украинскими регистрационными номерами упал с виадука в канаву — шесть человек погибли, 34 получили ранения, сообщает RMF FM. В автобусе было 57 человек. Все они граждане Украины.
На место аварии были отправлены два вертолета для перевозки раненых: польская служба медицинской помощи с воздуха и военная служба MI8. Пассажиров из перевернувшегося автобуса эвакуировали пожарные.
Не пострадавшие участники аварии были приняты в местную школу.
На данный момент все пострадавшие доставлены в больницы или общежития. Всего изначально было госпитализировано 34 человека. 18 человек, не нуждающихся в госпитализации, были доставлены в соседнее общежитие.
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