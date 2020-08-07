В Польше рассказали, как помогут Украине вернуть Крым

Он отметил, что в 2022 году Варшава будет председательствовать в организации и действовать "ради безопасности" Польши и "всего континента".

"Это важная задача, которая заключается в восстановлении и полного суверенитета, и территориальной целостности нашего соседа — Украины", — цитирует его "Главред".

Украинские власти неоднократно объявляли о планах "вернуть" Крым. При этом в Киеве предлагались различные методы достижения этой цели. Президент Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что вопрос принадлежности полуострова "закрыт окончательно".