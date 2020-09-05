В Польше прокуратура начала расследование по фактам пыток и избиений белорусскими силовиками польских граждан

— Расследование касается, в частности, незаконных задержаний, избиений и пыток, применяемых ОМОНом и другими белорусскими правоохранительными органами, — пишет издание.
Сообщается также, что вернувшись из Беларуси, эти мужчины прошли детальное обследование, судебно-медицинскую экспертизу, и их травмы были подтверждены заключением эксперта, передает Tut.by.
Вернувшись на родину парни рассказали, как их избивали при задержании. Первые 15 часов их держали в каком-то помещении, похожем на спортзал, с тремя сотнями других задержанных, где также били и угрожали расправой.
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